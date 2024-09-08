吉高由里子が紫式部（まひろ）役で主演を務める大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）の8日放送・第34回で渡邊圭祐演じる“成長著しい”藤原頼通が初登場。その麗しさに色めきたつ一方で、父・道長（柄本佑）との会話で見せた反応にツッコミが寄せられた（※一部ネタバレあり）。第34回「目覚め」は、前話ラストに続いて興福寺の別当・定澄（赤星昇一郎）ら僧が都に押し寄せ、朝廷に要求を突きつける非常事態