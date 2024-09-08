吉高由里子が主演を務める大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）は、15日に第35回「中宮の涙」が放送。あらすじを紹介する。道長（柄本佑）は中宮・彰子（見上愛）の懐妊祈願のため、息子の頼道（渡邊圭祐）と共に御嶽詣へ向かう。しかし険しい行程と悪天候に悩まされ、目的地である金峯山寺への到達に手こずっていると、伊周（三浦翔平）が武者を引き連れ、不穏な動きを見せる。その頃、まひろ（吉高）の書