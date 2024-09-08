◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３阪神（８日・神宮）ヤクルトは高梨裕稔投手が６回途中２失点で２年ぶりの勝利を挙げた。打線は山田哲人内野手が２回に先制２ランを放つと、沢井廉外野手が３回にプロ１号３ランを放ち、突き放した。通算３００勝のウィニングボールを高梨からプレゼントされた高津臣吾監督は「高梨が持ってきて、『何だ？お前初勝利か？写真撮るの？って言って、『監督にです』っていうから、『何やっ