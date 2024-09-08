◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）東前頭筆頭・隆の勝（常盤山）が、大関・豊昇龍（立浪）を破って白星発進を飾った。立ち合いの相手の張り差しに屈することなく右差し。浅めのもろ差しになった後も、形にこだわらず前へ圧力をかけ続けて、土俵下まで押し出した。取組後は「止まらずに前に出られたことが良かった」と笑顔で振り返った。この日までの豊昇龍との対戦成績は２勝６敗。苦手を克服すべく、場所前の