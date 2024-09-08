◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３阪神（８日・神宮）ヤクルト・高梨裕稔投手が２年ぶりの勝利を挙げた。５―２の６回。先頭の代打・糸原の打球が右腕を直撃するアクシデントが起こった。一度ベンチに戻り、治療を受けた。「当たった瞬間はやばいかなと思ったんですけど、意外に力も入りましたし、投げられるなと思って」と再登板。近本を空振り三振に仕留め、続く中野に四球を与えたところで降板となったが、救援したロドリ