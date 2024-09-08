「ロッテ９−５楽天」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）３位ロッテが１５安打９得点で打ち勝ち、連敗をストップ。ＣＳを争う４位楽天とのゲーム差を再び２・５に広げた。重要な直接４連戦を２勝２敗とした。先発の佐々木朗希投手が苦しみながらも５回９８球７安打３失点７奪三振で８勝目をマークした。打線は三回に逆転し、五回に再び逆転されたが、直後に藤原の同点適時打、ソト、ポランコの適時打で一挙４点を上げた。