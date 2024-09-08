お笑いタレント・有吉弘行（50）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。28日、16年ぶりの復活を果たすテレビ朝日「内村プロデュース」の楽屋で「全く知らなかった」情報がゴロゴロと出たと明かす場面があった。内村光良（ウッチャンナンチャン）を筆頭に、有吉、有田哲平(くりぃむしちゅー)、大竹一樹（さまぁ〜ず）、小木博明(おぎやはぎ)、ゴルゴ松本(TIM)、