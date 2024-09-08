◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽決勝日本―台湾（８日・天母野球場）先発した右腕・今朝丸裕喜（報徳学園）は２回２／３を投げ２安打１奪三振４四死球２失点（自責２）で降板した。試合前、「高校生ラストの試合なので悔いなく終われるように。一番はチームに貢献できるようなピッチングをしたい」と力強く語っていた。２番手には鶴岡東の４番でエース左腕・桜井椿稀が登板した。桜井はここまでの５試合全てでＤＨと