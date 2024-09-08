女優・吉高由里子主演のＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・後８時）の第３４話「目覚め」が８日、放送された。今回、興福寺の僧らが都に押し寄せ、朝廷に要求を突きつける非常事態となり、道長（柄本佑）は事の収拾に奔走する。一方、まひろ／紫式部（吉高由里子）は物語を書き進め、宮中の話題を集めるが、狙いである一条天皇（塩野瑛久）と中宮・彰子（見上愛）の関係は深まらない。道長が熱望する彰子の懐妊はほど遠