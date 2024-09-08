日本相撲協会は８日、初日から休場した横綱照ノ富士（伊勢ヶ浜部屋）らの診断書を公表した。照ノ富士は「糖尿病、両変形性膝関節症で３週間の休業加療を要する見込み」、西十両３枚目の朝乃山（高砂部屋）は名古屋場所後に左膝の靱帯（じんたい）再建手術を受けており、「左膝前十字靱帯損傷で秋場所の全休を要する」、西十両９枚目の妙義龍（境川部屋）は「左変形性膝関節症で千秋楽までの安静加療を要する」とされた。