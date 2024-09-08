１回横浜ＤｅＮＡ１死二、三塁。牧が走者一掃の二塁打を放ち３点目を挙げる＝東京ドーム◆横浜ＤｅＮＡ８−０巨人（東京ドーム）牧が初回に三塁線を破る２点二塁打を放つなど３安打３打点の活躍。サヨナラ負けした７日は自身も満塁機で凡退していたとあって、「すごく悔しい思いをした。借りを返すことができた」と振り返った。先発した吉野は１９９８年生まれの同学年。「少ない点数の中で投げることが多かったが、援護できて