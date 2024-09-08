この漫画は、作者・もっち(@mocchi_kakei)さんが実際に経験した放置子のふぅちゃんとのお話です。公園で1人でいたふぅちゃんと、フォロワーさんの娘のみぃちゃんは、同じ4歳ということもあり、仲良くなります。しかし、ふぅちゃんはフォロワーさんのそばで遊び、何かと「見て」とフォロワーさんにアピール。そして帰り道では、フォロワーさん親子の後をついてきていたのでした。『放置子が勝手に家