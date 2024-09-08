9月8日、水沢競馬場で行われた11R・ビギナーズカップ（M3・2歳・ダ1400m）は、岩本怜騎乗の5番人気、ラポジート（牝2・岩手・三野宮通）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にポマイカイ（牡2・岩手・菅原勲）、3着にピカンチフラワー（牝2・岩手・板垣吉則）が入った。勝ちタイムは1:30.1（稍重）。1番人気で山本聡哉騎乗、サンカリプソ（牝2・岩手・菅原勲）は4着、2番人気で村上忍騎乗、マツリダマスラオ（牡2・岩手・菅原勲）は7