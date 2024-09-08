女優の吉高由里子（36）が主演を務めるNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜後8・00）は8日、第34話「目覚め」が放送され、平安時代の貴族の歌遊び「曲水（ごくすい）の宴」が描かれた。NHK放送センターのスタジオで、雅な宮中行事を完全再現した。NHK映像デザイン部・山内浩幹チーフデザイナーとNHKアート・枝茂川泰生デザイナーが曲水の宴のセットのこだわりや苦労を語った。＜※以下、ネタバレ有＞「ふたりっ子」「セカンドバ