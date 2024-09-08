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おじゃる丸の声優・西村ちなみ「光る君へ」に事前告知なしのサプライズ出演

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • おじゃる丸役の声を担当している声優の西村ちなみが「光る君へ」に出演した
  • 平安を舞台にした両作の異色年間コラボの一環で、大河ドラマ初出演
  • 事前告知なしのサプライズ出演で、実写作品への顔出し出演も今回が初だった
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