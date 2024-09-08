NHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜午後8時）は、吉高由里子演じる紫式部を主人公に、1000年の時を超える長編小説「源氏物語」を生み出した女流作家の波乱の一代記を描く。平安時代を舞台に、紫式部は藤原道長（柄本佑）への思い、そして秘めた情熱とたぐいまれな想像力で、光源氏＝光る君のストーリーを紡いでゆく。変わりゆく世を、変わらぬ愛を胸に懸命に生きた女性の物語。脚本は“ラブストーリーの名手”とも称される大石静氏