All About ニュース編集部は4月19日〜6月16日の間、全国20〜70代の男女273人を対象に、「50代男性俳優」に関するアンケートを実施しました。本記事では、「リアルなアクションシーンが得意なイメージの50代男性俳優」ランキングを発表します！【10位までの全ランキング結果を見る】第2位：木村拓哉（37票）2位には、「木村拓哉」さんが選ばれました！国民的アイドルグループ・SMAPのメンバーとして知られる木村さん。俳優としても