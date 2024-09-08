○ ヤクルト 5 − 3 阪神 ●＜22回戦・神宮＞ヤクルトは連敗を「3」でストップ。「6番・右翼」でスタメン出場した澤井廉外野手（24）が、プロ初本塁打となる右越え3ランを放った。ヤクルト打線は2回、7番・山田が11号2ランを左翼席へ運び先制。続く3回は二死一、二塁で澤井が、阪神先発・西勇のスライダーを右翼席へ運び、これがうれしいプロ初本塁打となった。投げては先発の高梨が6回途中4安打2失点の好投。リリーフ陣は阪