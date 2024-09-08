8日、明治安田J3リーグ第27節の2試合が行われた。今節の残り2試合は、残留争いの渦中にいるカマタマーレ讃岐(暫定17位)、そして奈良クラブ(暫定18位)のホームゲーム。ただ、直近4試合無敗と3連勝の好調讃岐は、この日もホームでFC岐阜に快勝。開始5分で長谷川隼の右足弾が火を吹くと、後半は78分から10分間で3ゴールを叩き込んだ。結果、今季最多の4ゴールで4-0という勝利に。第25節が延期されて1試合消化が少ないなか、16位に浮上