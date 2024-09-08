パ・5球団から「M☆Splash!!」に20周年を祝福のメッセージ結成20周年を迎えたロッテの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」。創設から20年の軌跡をたどり、今回は同じパ・リーグのパフォーマンスチームとして交流を深めてきたファイターズガール、東北ゴールデンエンジェルス、bluelegends、BsGravity、ハニーズのメンバーからのお祝いメッセージを紹介する。ファイターズガールの大野未侑さんは「今シー