8回ロッテ2死二塁、ソトが右中間に2ランを放つ＝ZOZOマリンロッテが打ち勝った。1点を追う五回に打者一巡で4点を奪って逆転し、7―5の八回にソトの2ランで突き放した。佐々木は4四球と制球に苦しみながらも5回7安打3失点で8勝目。楽天は内が踏ん張れず8敗目を喫した。