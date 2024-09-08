御嶽海（左）に敗れた貴景勝＝両国国技館関脇に転落した貴景勝は初日黒星となった。頭から低く当たるも御嶽海を押し込めなかった。右を差されて上体が起き、寄りに屈した。「また明日、集中して頑張る」と淡々と言った。1場所での大関復帰に10勝が条件だが、首痛の影響で場所前に相撲を取れず、厳しい闘いとなりそうだ。言葉少なに「いいですか」と取材を打ち切った。土俵下の粂川審判長（元小結琴稲妻）は「立ち合いで当たっ