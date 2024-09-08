俳優の吉高由里子が主演を務める、大河ドラマ『光る君へ』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第34回「目覚め」が、8日に放送された。Eテレで放送中のアニメ『おじゃる丸』で妖精貴族のミヤビなお子さま・坂ノ上おじゃる丸役の声優・西村ちなみさんが、物語を読む女房・筑前の命婦役で大河ドラマデビューを果たした。【濃厚ラブシーン】吉高由里子に柄本佑が覆いかぶさって…主人公・紫式部／まひろは、千年の時を超えるベス