第30回西関東吹奏楽コンクール（西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校Aの部が8日、新潟市民芸術文化会館で開かれ、新潟、群馬、山梨、埼玉の4県の代表21校が出場した。春日部共栄審査の結果、伊奈学園総合（埼玉）、春日部共栄（同）、埼玉栄の3校が10月20日に宇都宮市で開かれる第72回全日本吹奏楽コンクールの西関東代表に選ばれた。結果は次の通り。（演奏順、◎は西関東代表）【金賞】市浦和（埼玉）、◎伊奈学園