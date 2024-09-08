約１０００人のファンが集まったＢ１川崎の出陣式＝ラゾーナ川崎（川崎市川崎区）バスケットボール男子Ｂリーグ１部（Ｂ１）の川崎ブレイブサンダースは８日、川崎市川崎区の川崎大師平間寺で新シーズンの必勝を祈願した。同市幸区の複合商業施設「ラゾーナ川崎」で行われた出陣式では、選手らが約千人のファンに躍進を誓った。昨季はプレーオフのチャンピオンシップ進出を逃した。心機一転を図るチームには新指揮官に加え、５