アニメ「おじゃる丸」でおじゃる丸の声を演じる西村ちなみが、8日放送のNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜午後8時）の34話に出演した。今作は紫式部を主人公に、1000年の時を超える長編小説「源氏物語」を生み出した女流作家の波乱の一代記を描く。西村は物語を読む「筑前の命婦」役で登場。「オファーをいただいた時は、思わず声が出ちゃいました」と明かし、「自分が『光る君へ』の世界にいるのが不思議で…終始ふわふわしてまし