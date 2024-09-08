元プロ野球・巨人の槙原寛己氏が８日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。今季のプロ野球が?投高打低?である理由を大胆推理した。この日は「どうやったら、プロ野球はもっと面白くなるか？」が議題。その中で、今年はなぜ?投高打低?なのかが話し合われた。槙原氏は「これね、ホームラン数増やせばいいっていうでしょ。今さ、ピッチャーがピンチになるとタオルと水持ってって、ピンチに水飲めるんですよ。ピ