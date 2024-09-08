有吉弘行が８日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。騒動以来初めて、活動休止中のフワちゃんに言及した。有吉は「昨日は『有吉の夏休み２０２４密着７７時間ｉｎハワイ』ね、フワちゃんを探せということで…」とぽつり。アシスタントのタイムマシーン３号・山本浩司が「そんな番組じゃないですよ」とツッコんだが、有吉は「『フワを探したら１００万円』っていう…」と悪ノリを続けた。