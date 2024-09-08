中国江西省の婺源石堨、世界かんがい施設遺産に登録【新華社南昌9月8日】国際かんがい排水委員会（ICID）第75回国際執行理事会はこのほど、2024年（第11回）世界かんがい施設遺産リストを発表した。中国から新たに4カ所が同リストに追加され、うち安徽省の徽州堨壩（きしゅうあつは）と江西省の婺源石堨（ぶげんせきあつ）は合同申請の形で認定・登録された。江西省上饒市婺源県に