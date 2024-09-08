【パリ時事】パリ・パラリンピック最終日は８日、午後８時半（日本時間９日午前３時半）から閉会式が行われ、１２日間の大会が幕を閉じる。最終日は、陸上女子マラソン（視覚障害Ｔ１２）の道下美里（三井住友海上）、男子マラソン（車いすＴ５４）の鈴木朋樹（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。道下は４着でゴールしたが、３着の選手が失格となったため、３大会連続のメダル。カヌー女子カヤックシングル（運動機能障害