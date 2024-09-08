◇ルヴァン杯準々決勝第2戦川崎F1―1（2戦合計2―1）甲府（2024年9月8日JITリサイクルインクスタジアム）川崎Fが終了間際の劇的なゴールで4強を決めた。敵地で迎えたJ2甲府との準々決勝第2戦で前半に先制を許し、2戦合計1―1の状況で迎えた後半アディショナルタイム4分に途中出場のFW遠野大弥が決勝点。右後方からDFファンウェルメスケルケン際が上げたクロスに首を振って頭で押し込んだ。「いい準備と際くんのいい