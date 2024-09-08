【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(JITス)甲府 1-1(前半1-0)川崎F<得点者>[甲]孫大河(31分)[川]遠野大弥(90分+4)<警告>[甲]木村卓斗(70分)観衆:10,273人主審:池内明彦副審:西尾英朗、岩田浩義└ドラマは90+3分!! 甲府の反撃を振り切った川崎F、遠野大弥の2戦連発弾でルヴァン杯準決勝進出