【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(Gスタ)町田 2-0(前半2-0)新潟<得点者>[町]中島裕希(41分)、下田北斗(45分)<警告>[町]杉岡大暉(31分)[新]藤原奏哉(88分)観衆:6,726人主審:福島孝一郎副審:梅田智起、塚田智宏├新潟が9年ぶりルヴァン杯4強! 2失点も第1戦5発の貯金で逃げ切る…町田は中島&下田の追撃も追いつけず└町田はルヴァン杯8強敗退も「最後の9試合のために失ったと言い聞かせる」黒田監督が第2戦白星に見出した