【J3第27節】(ピカスタ)讃岐 4-0(前半1-0)岐阜<得点者>[讃]長谷川隼(5分)、岩岸宗志(78分)、川西翔太(82分)、森川裕基(87分)<警告>[讃]前川大河(63分)[岐]水野泰輔(35分)、川上竜(64分)主審:堀善仁