[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦 町田 2-0 新潟 Gスタ]ルヴァン杯は8日に準々決勝第2戦を行った。FC町田ゼルビアとアルビレックス新潟の対戦は、町田が2-0で勝利。前半終わり際にFW中島裕希とMF下田北斗が2連弾を挙げた。だが第1戦を5-0で制した新潟が、2試合合計で5-2と上回り、2015シーズン以来となる準決勝進出を果たした。第1戦を5-0で勝利した新潟は、第2戦で先発を4人変更。負傷したDF舞行龍ジェームズの代わりにDF遠藤凌