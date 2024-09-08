お笑いコンビ「見取り図」が、かつてレギュラー出演していたカンテレ「マルコポロリ！」（日曜後1・59）の8日放送分に凱旋出演した。21年に東京進出し、現在では多数のレギュラーを持つ人気コンビ。盛山晋太郎（38）は品川で家賃30万円、車は2000万円のベンツＧクラスと、成功ぶりをアピールした。ここに至るまでには大変な苦労も。盛山は「ぼくらは20代を捨てたと思っています」と話すほど。18年に初めてM-1決勝に進出し、芸