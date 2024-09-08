◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽決勝日本―台湾（８日・天母野球場）台湾で行われている日本対台湾の決勝戦は、降雨により異例の中断となっている。初回、１死から２番・浜本遥大中堅手（広陵）が中前安打で出塁すると、３番・徳丸快晴左翼手（大阪桐蔭）の打席で二盗、三盗を決め１死三塁とチャンスを拡大。徳丸は二ゴロに倒れたが、２死三塁から続く４番・石塚裕惺遊撃手（花咲徳栄）が中前適時打を放ち日本が１点