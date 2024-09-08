中国江西省の婺源石堨、世界かんがい施設遺産に登録江西省上饒市婺源県思口鎮思渓延村にある鴻廟堨。（資料写真、上饒＝新華社配信）【新華社南昌9月8日】国際かんがい排水委員会（ICID）第75回国際執行理事会はこのほど、2024年（第11回）世界かんがい施設遺産リストを発表した。中国から新たに4カ所が同リストに追加され、うち安徽省の徽州堨壩（きしゅうあつは）と江西省の婺源石&