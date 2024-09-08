バスケットボールタレント、女優などマルチな活躍を見せる〝すみぽん〟こと高倉菫がこのほど、ヤングアニマルWeb（白泉社）に再び登場した。 【写真】すみぽんの健康美ボディにドキッ！ 「Girls be smiley」と題されたグラビア企画。特徴的な健康的で元気なカットを大胆に披露。同サイトからは「健康的で情熱的な美ボディは何度見ても最高すぎる♪彼女の笑顔に応援されよう！」と呼びかけられた。 すみ