【今、注目すべきジャパンブランドの逸品】毎日の食事が楽しくなる調理家電をはじめ、生活を便利にする電化製品、ファッションに彩りを与えてくれる小物、大人でもワクワクするホビーなど、ライフスタイルに活力を与えてくれる日本メーカーの最先端技術を詰め込んだ最新アイテムをセレクトした！＊＊＊＜PART.5＞家電、時計、キッチンツール、美容家電…！ ライフスタイルを“アゲる”スグ買いたい・使いたい最新アイテム