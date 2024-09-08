無形文化遺産を生かした河街が人気中国湖南省常徳3日、常徳河街で若手俳優のリハーサルを指導する、国家級無形文化遺産に登録された常徳市の伝統戯曲「常徳絲弦」の伝承者、朱暁玲（しゅ・ぎょうれい）さん（右）。（常徳＝新華社記者/陳思汗）【新華社常徳9月8日】中国湖南省常徳市に位置する河街は観光やレジャー、リゾート、居住などの機能が一体となったレジャー街区で、2022年に国家級観光リゾート街区と国家級夜間文化・