◇大相撲秋場所初日（2024年9月8日東京・両国国技館）昨年の学生横綱で幕下付け出しデビューから3場所目の草野（23＝伊勢ケ浜部屋）が丹治（18＝荒汐部屋）を下して白星発進とした。立ち合い頭から当たって右を差して組み止めると、前に出ながら左も巻き替えてもろ差しで寄り倒し。「学生の時は胸から当たっていたけど（今は）稽古場でずっと頭から当たっているので」と攻めの姿勢で快勝した。名古屋場所の7番相撲（14日