テレビアニメ『わんだふるぷりきゅあ！』の映画『わんだふるぷりきゅあ！ざ・むーびー！』（9月13日公開）の新情報が公開された。27日より大人も子どもももらえる入場者プレゼント【わんだふるクリアカード】第2弾の配布が決定した。【動画】まほプリ登場！作画が違う…映画『わんぷり』最新映像今回、配布されるのは計3種。歴代「プリキュア」シリーズから「ひろがるスカイ！プリキュア」「魔法つかいプリキュア！」のデザイ