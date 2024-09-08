ロックユニット・ポルノグラフィティが８日、神奈川・横浜スタジアムで、デビュー２５周年を記念した野外ライブ「因島・横浜ロマンスポルノ’２４〜解放区〜」最終公演を開催した。２５年前の９月８日にメジャーデビュー曲「アポロ」をリリースして大ヒット。ボーカルの岡野昭仁（４９）は「１９９９年にメジャーデビューして２５年。記念日にこんなに素晴らしい横浜スタジアムでライブができて、ポルノグラフィティは本当に幸