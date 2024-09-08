謎解き・脱出ゲームクリエーターの松丸亮吾（28）が8日、X（旧ツイッター）で、目の手術を受けることを報告した。100年以上“猛暑日知らずの街”今年も「エアコンは使っていない」移住の相談は約2倍さらに、夏でもサウナが味わえる“涼しい街”も「お知らせ」とし、「このたび、目の手術を受けます」と告知。「前から目が悪くて両目とも視力0.1未満なんですが」と明かし、「ICL」と呼ばれる「目の中にコンタクトを入れる手術」を