第67回東北吹奏楽コンクール（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は8日、岩手県奥州市の市文化会館で中学生小編成の部（25人以内）と職場・一般の部（65人以内）が開かれた。大潟村立大潟中学校=2024年9月8日午後0時5分、奥州市文化会館、フォトライフ撮影中学生小編成の部には東北6県から18団体が出場し、秋田市立勝平、大潟村立大潟（秋田）、八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団（青森）、一戸町立一戸（岩手）の4団体が、