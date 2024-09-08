大相撲秋場所は9月8日に初日を迎え、石川・津幡町出身の関脇・大の里は熱海富士との一番に臨みました。今場所、大関昇進の期待がかかる大の里。初日の相手は前頭二枚目・熱海富士です。体を入れ替えた土俵際、左足を残した大の里に軍配が上がるも物言いがつきます。協議の結果、熱海富士が先に手をつき、大の里は「はたき込み」で大事な初日を白星で飾りました。2日目は前頭筆頭の翔猿と対戦します。