北海道・釧路警察署は2024年9月8日、窃盗の疑いで住所不定の無職の男（51）を逮捕しました。男は6月30日午後8時30分ごろから7月13日午後6時45分までの間、札幌市厚別区厚別東の住宅のカーポートにあった自転車（時価1万3000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は8月28日午後11時10分ごろ、白糠町和天別の路上で、正当な理由がないにもかかわらず、自転車のカゴに刃渡り約20センチの折り畳み式