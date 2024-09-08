柔道の全日本ジュニア体重別選手権最終日は8日、群馬県の高崎アリーナで男子7階級が行われ、60キロ級で福田大和（天理大）が3連覇を飾った。66キロ級は全国高校総体で2連覇を果たした福地駿多朗（東京・修徳高）が優勝した。90キロ級は川端倖明、100キロ超級は畠山凱（ともに国士舘大）が制覇した。