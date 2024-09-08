9月8日、中京競馬場で行われた12Rで、ストレングスに騎乗し1着となった松山弘平騎手（栗東：フリー）は、史上31人目のJRA通算1200勝を達成した。【関屋記念】松山「待つ余裕もあるくらい強かった」トゥードジボンが鮮やかに逃げ切る「本当に嬉しい」松山弘平騎手コメント「あと1勝というのも分かっていましたし、何とか早く決めたいなと思っていました。今日も良い馬にたくさん乗せていただいていたので、最後に決められて良かっ